Confraternização entre amigos vira caso de policia em Alta Floresta

O caso foi registrado por volta das 21h50, um homem de 42 anos foi levado por amigos ao Hospital Regional, com um ferimento de arma branca no braço direito. Plantonistas do hospital acionaram a Polícia Militar e o fato foi registrado como lesão corporal, o suspeito não foi identificado.

Conforme registro da Polícia Militar, ao se deslocar para ouvir a vítima, testemunhas relataram que estavam reunidos no local do fato e que em determinado momento a vítima teria agredido o suspeito, e que devido a agressão o suspeito apoderou-se de uma arma branca (faca), desferindo um golpe no braço direito da vítima. Rondas foram realizadas, mas sem êxito.

A confraternização entre amigos acontecia no setor C, em uma chácara, uma fonte da redação do site Nativa News relatou que no decorrer do dia a “vítima” havia agredido a esposa, no início da noite iniciou novas agressões, quando o suspeito interviu e acabou sendo agredido também. Para se livrar das agressões pegou de uma faca e desferiu um golpe no braço da “vítima”, deixando o local em seguida.