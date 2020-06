Destaques 12/06/2020 08:02 Vara do Trabalho de Alta Floresta faz audiência por videoconferência e ajuda de intérprete de libras Foto: Divulgação Para garantir o acesso à justiça de um trabalhador surdo, a Vara do Trabalho de Alta Floresta realizou audiência por videoconferência com auxílio de intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). Ele trabalhava em um frigorífico da região e a ação discutia o pagamento de adicional de insalubridade. O intérprete, convocado a comparecer na audiência, participou por vídeo de uma sala onde estava com o trabalhador e o advogado. Esse auxílio foi fundamental para que o trabalhador conseguisse compreender todos os trâmites do processo, como a determinação de passar por perícia Segundo a juíza Janice Mesquita, o trabalho do intérprete de Libras já foi utilizado em outras audiências, mas é uma novidade em se tratando de audiências virtuais. "É uma experiência muito interessante e inusitada. Por ser uma audiência telepresencial requereu um maior empenho de todas as partes para que pudéssemos ter as informações", ressaltou. A audiência por vídeoconferência e com ajuda do intérprete foi fundamental para o processo avançar. Na ocasião, foi realizado o depoimento das partes, momento que, segundo a magistrada, é importante para que todos possam esclarecer e dar sua versão sobre o tema tratado. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso prorrogou o teletrabalho temporário como forma de prevenir a disseminação do novo coronavírus. Durante esse período, as audiências estão sendo realizadas com auxílio da tecnologia. "A Justiça do Trabalho está trabalhando arduamente e, retomando gradativamente a realização das audiências, a começar pelos processos menos complexos até que nós tenhamos familiaridade com esse novo sistema de realização de audiência à distância", explicou a juíza.

