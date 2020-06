Destaques 12/06/2020 17:56 Assessoria de Imprensa Hospital Regional de Alta Floresta e mais seis hospitais públicos recebem respiradores restaurados TCE-MT Em quatro dias, mais 13 respiradores mecânicos foram recuperados pela equipe técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional de Mato Grosso (Senai/DR-MT), unidade Várzea Grande. Os equipamento estão liberados para a utilização na rede pública hospitalar do Estado no tratamento de pacientes com covid-19: Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, Hospital Geral, Hospital Metropolitano e os Hospitais Regional de Alta Floresta, Cáceres, Sorriso e Sinop. A ação é fruto da parceria com o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), que prevê a recuperação total de 118 respiradores sem condições de uso. Recebidos para avaliação e manutenção, 28 foram arrumados pelo Senai e entregues para as unidades hospitalares e sete aguardam peças. O acordo técnico-financeiro-emergencial assinado entre TCE-MT e Senai, no mês passado, viabilizou suporte financeiro da Corte de Contas no valor de R$ 500 mil para aquisição de peças e outros materiais necessários e a capacidade técnica do setor ligado à Federação ds Indústrias de Mato Grosso (Fiemt) para o reparo dos respiradores “O convênio entre TCE-MT e Senai foi altamente positivo e os respiradores, que hoje estão sendo devolvidos para a sociedade, vão salvar vidas”, afirmou o presidente do TCE-MT, conselheiro Guilherme Antonio Maluf.

