Destaques 13/06/2020 05:59 R7 Caixa abre hoje para a 2ª parcela do auxílio a nascidos em dezembro EDUARDO VALENTE/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO A Caixa vai abrir 680 agências no país neste sábado (13), das 8h às 12h, para o saque da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Serão beneficiadas 2,5 milhões de pessoas nascidas em dezembro, que se inscreveram pelo cadastro ou site do banco ou pelo CadÚnico. Confira agências que abrirão: www.caixa.gov.br/agenciasabado O benefício, que já havia sido antecipado para uso digital por meio do aplicativo Caixa Tem, estará disponível para resgate em dinheiro, de acordo com a data de nascimento, para aqueles que receberam a primeira parcela até 30 de abril. Com isso, a Caixa conclui o pagamento da segunda parcela para um grupo de 30 milhões de pessoas, além do grupo formado pelos beneficiários do Bolsa Família. Quem não sacou no período, não precisa se preocupar. O crédito continua disponível nas contas indicadas e o saque poderá ser feito, independente do dia de nascimento. Novos beneficiados O Ministério da Cidadania liberou um novo lote para pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Serão beneficiadas 4,9 milhões de pessoas que fizeram requerimentos entre 1º e 26 de maio e que foram consideradas elegíveis, de um total de de 8,9 milhões de cadastros analisados. A Caixa deverá realizar o pagamento da primeira parcela de R$ 600 por meio de crédito em poupança digital na próxima terça-feira (16) para os nascidos entre janeiro e junho, e na quarta-feira (17), para os nascidos entre julho e dezembro. O valor total é de R$ 3,1 bilhões.Terceira parcela Terceira parcela O calendário para aqueles que receberam a primeira parcela após 30 de abril e do pagamento da terceira parcela ainda não foi divulgado pelo Ministério da Cidadania e pela Caixa. O que se sabe é que a terceira parcela começa a ser paga para o grupo de beneficiários do Bolsa Família a partir da quarta-feira (17). Esse grupo segue o calendário regular de pagamento do programa, que é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com o NIS (Número de Identificação Social). Quem tem direito O auxílio foi criado para minimizar a crise provocada pelo coronavírus na população de baixa renda e de trabalhadores informais. Para ter direito ao benefício é preciso estar desempregado, ou ser microempreendedor individual, contribuinte individual da Previdência Social e trabalhador informal. Além de pertencer à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até três salários mínimos (R$ 3.135,00).

Veja também sobre auxílio emergencial Caixa Econômica pagamento disponível 2ª parcela Bolsa Família beneficiários Voltar + Destaques