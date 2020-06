Destaques 13/06/2020 06:51 Redação I Nativa News Mulher embriagada capota carro com duas crianças na MT - 325 Foto: Reprodução/Internet Mulher é conduzida ao Hospital Regional Albert Sabin após capotar veículo com duas crianças. Polícia Militar foi acionada pela médica plantonista informando que a paciente estava em visível sinal de embriagues alcoólica e sem preocupação com as crianças. Após atendimento médico a mulher foi conduzida a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis. Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada via 190 pela médica de plantão informando que uma mulher de 20 havia dado entrada no hospital, socorrida pelo Corpo de Bombeiros, com escoriações, acompanhada de duas crianças, uma de aproximadamente três meses e outra com aproximadamente 04 anos. A criança de 04 anos a informou que após o capotamento, na MT-325, saiu do veículo e foi buscar ajuda em uma fazenda próxima. Diante do relato da comunicante, a guarnição ofereceu testes de alcoolemia a suspeita, o resultado foi de 0,22 mg/l de sangue. A suspeita admitiu ter ingerido um total de 4 garrafa de cerveja e que não possui CNH. As crianças ficaram sob cuidados de conselheiras tutelares, que foram acionadas pela equipe do Hospital Regional.

