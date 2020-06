Polícia Militar de Paranaíta prende três por tráfico de drogas

Militares do 4º Pelotão de Polícia Militar realizaram a detenção de três pessoas pela prática de tráfico de drogas no município de Paranaíta. Fato registrado no Setor Industrial pouco após as 22h00 na noite desta sexta-feira (12). Durante atendimento da ocorrência uma das mulheres detidas agrediu o tenente da guarnição, uma grande quantidade de dinheiro foi apreendida junto com produtos entorpecentes. Conselho Tutelar foi acionado para ficar com a criança que estava na residência.

A Polícia Militar foi acionada pela Polícia Judiciária Civil informada de que em uma kitnet havia uma movimentação suspeita, caracterizado o comercio de produto entorpecente. Ao se deslocar até a residência, o homem adentrou rapidamente em atitude suspeita, na porta estava uma das suspeitas com a sua filha no carrinho de bebê. Em cima da mesa a guarnição encontrou dois papelotes sendo um de substância análoga a cocaína e em outro papelote aberto contendo 07 porções análoga a pasta base. Ainda foram localizados R$ 640,00 em moeda corrente.

Ao ser dado voz de prisão a suspeita com o bebê se exaltou e agrediu o 2º tenente PM Costa Campos com chutes, o suspeito também se exaltou sendo necessário utilizar o spay de pimenta para conter os ânimos de ambos. Diante da fragrância foi realizado a detenção das duas mulheres e do homem que estavam na residência. O Conselho Tutelar foi acionado se encarregar dos procedimentos legais com a criança.

Já no Pelotão de Polícia Militar foi constatado que a suspeita que investiu contra o Tenente possui diversas passagens pela prática de tráfico de drogas no município. Diante os fatos o trio e o produto apreendido foram encaminhados a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.