Destaques 15/06/2020 05:59 Governo aumenta remuneração de plantões em edital de contratação Foto por: Secom MT O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), publicou na edição do Diário Oficial que circulou na sexta-feira (12.06) atualização do edital para processo seletivo 001/SES/2020, concedendo percentual de aumento na remuneração em todos os cargos ofertados no certame e reabertura das inscrições para novos candidatos. De acordo com o documento (atualizado), foi incluído o pagamento do benefício “Adicional por Assiduidade” para todos os cargos, com 5%, 10%, 15% e 20%, que incidirá no valor unitário do plantão conforme a quantidade realizada mensalmente. Com a nova gratificação, um médico que receberia de R$1.500 por cada um dos 14 plantões mensais, passa a receber R$1.800, conforme consta descrito no quadro de valores (Adicional por Assiduidade) da página 1. Outra mudança no edital foi a reabertura das inscrições, que podem ser realizadas a partir da próxima terça-feira (16.06), gratuitamente e para todos os cargos, veja AQUI, mediante envio da documentação exigida em formato PDF. O edital não estipulou data de encerramento, mas essa informação, quando definida, será publicada no Diário Oficial. As inscrições já realizadas no período do edital de abertura permanecem válidas. A reabertura das inscrições é uma oportunidade para os profissionais que ainda não se candidataram. “No enfrentamento à pandemia, o profissional que atua na área da Saúde é fundamental. Mais do que nunca, precisamos da força, competência e apoio desses profissionais. Você que se inscreveu ou irá se inscrever, fique atento e venha nos ajudar a cuidar da população”, declarou Gilberto Figueiredo, o secretário estadual de Saúde. O edital inicial foi lançando no dia 30 março para a contratação emergencial de 751 profissionais que reforçarão os quadros de servidores no enfrentamento à Covid-19 nos hospitais regionais de Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Sorriso, Alta Floresta e Colíder, assim como no Hospital Estadual Santa Casa e no Hospital Metropolitano de Várzea Grande. As vagas abertas são para médicos (125), enfermeiros (120), psicólogos (18), fisioterapeutas (120), assistentes sociais (18), técnicos de enfermagem (288), técnicos de laboratório (22) e maqueiros (40), que serão distribuídas entre as unidades, de acordo com o edital. Para acessar o primeiro edital de abertura do processo seletivo clique AQUI. Para acessar o edital retificado clique AQUI.

