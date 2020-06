Alta Floresta: Criança morre após capotamento em estrada vicinal próximo a 5ª Oeste

Um acidente com vítima fatal foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (15) na estrada vicinal 5ª Oeste, zona rural de Alta Floresta. O condutor de um veículo Uno perdeu o controle da direção e capotou, entre os cinco ocupantes estava uma criança de apenas um ano, que faleceu.

Conforme informado a redação do site Nativa News, o condutor, que é avô da criança, seguia com a família para uma chácara, onde deveriam passar a semana, no trajeto acabou perdendo o controle da direção do veículo e capotou. No momento do acidente a criança estava no colo da mãe, informações preliminares são de que o menino sofreu um traumatismo craniano.

Os ocupantes do veículo foram socorridos por terceiros, no caminho as guarnições do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar encontraram as vítimas e levaram ao Hospital Regional. A criança não resistiu ao ferimento e faleceu, os demais ocupantes do veículo sofreram leves escoriações.

Os menino que faleceu, recentemente completou um ano, é filho do repórter cinematográfico, Jerferson Claudino, da TV Nativa, filiada da rede Record em Alta Floresta.