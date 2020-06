Destaques 16/06/2020 07:19 Sicoob Credip inaugura ponto de atendimento em Nova Monte Verde-MT Foto: Divulgação Agência iniciou as atividades nesta segunda-feira (15), oferecendo a toda comunidade serviços financeiros como aberturas de contas, operações de depósitos, saques e contratações de linhas de crédito. A Cooperativa está localizada na Rua José Joaquim Vieira, Centro da cidade e funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 14h. Nascida em Pimenta Bueno, interior de Rondônia, a Sicoob Credip é uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil, com presença em 35 localidades brasileiras. Na contramão da crise, a Cooperativa segue expandindo sua área de atuação com a inauguração, nesta segunda-feira (15), de mais uma agência no estado do Mato Grosso, em Nova Monte Verde. Ao todo, a Sicoob Credip tem 38 pontos de atendimento distribuídos em Rondônia, Amazonas e Mato Grosso. Diferente de como ocorria nas demais inaugurações realizadas pela Cooperativa, por conta da pandemia do novo coronavírus, desta vez a cerimônia inaugural ficou restrita a representantes da comunidade. No discurso de abertura da cerimônia, o diretor presidente da Sicoob Credip, Jonas Alves da Costa, destacou as vantagens de se tornar um associado da Cooperativa. “Convidamos toda a população, pessoas físicas de todas as atividades, inclusive funcionários públicos e pessoas jurídicas, a se associarem e a utilizarem os serviços da Sicoob Credip. Oferecemos todos os produtos e serviços bancários, inclusive linhas de créditos com recursos próprios, repassados e do BNDES. Não cobramos taxa de manutenção de conta e é possível se associar com capital inicial de apenas R$ 10”, disse Jonas. O Presidente também ressaltou a importância da Cooperativa para o desenvolvimento do agronegócio na região. “Operamos o crédito rural em toda a sua extensão. Nos últimos 4 anos, a nossa Cooperativa tem sido destaque na aplicação de crédito rural, sendo reconhecida pelo BANCOOB (Banco Cooperativo do Brasil) como uma das Cooperativas que mais liberou recursos no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP). Acredito que a nossa participação aqui no município contribuirá muito com o crescimento de Nova Monte Verde”. Para o presidente do Sindicato Rural de Nova Monte Verde, Robson Marques, a chegada da Cooperativa possibilitará o fomento da atividade rural no município. “A instalação da Sicoob Credip vem de encontro com as necessidades dos produtores rurais, uma vez que a instituição trabalha firmemente nesse sentido e também porque a Cooperativa nasceu com essa finalidade. Estamos bem esperançosos que a Cooperativa, trabalhando juntamente com os produtores rurais de Nova Monte Verde, vai fomentar a economia do município”, acredita Robson. Os interessados em se associar a Cooperativa podem procurar o Ponto de Atendimento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h ou entrar em contato pelos números (66) 3597-1867 ou 3597-1889.

Veja também sobre Nova Monte Verde-MT Sicoob inaugura ponto de atendimento Voltar + Destaques