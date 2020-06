Destaques 16/06/2020 07:29 Alta Floresta: Fiscalização da prefeitura interdita restaurante por descumprir regras da pandemia Foto: Reprodução/Internet Inaugurado no último dia 29 de maio, restaurante e pizzaria foi fechado pela Vigilância em Saúde e Polícia Judiciária Civil na noite de ontem (15) em Alta Floresta. Conforme repassado ao site Nativa News, o local descumpria normas de distanciamento e o toque de recolher do município. Em sua página no Facebook, proprietários de estabelecimento desabafaram a situação: “Paolla Restaurante Interditado. Sr. Prefeito Aziel Bezerra nosso município caminha para traz, o senhor está tirando o sustento de muitas famílias e pior passando para a população que o vírus circula somente a noite, quanta tolice não é mesmo... nós respeitamos as normas quanto ao Covid 19 desde que reabrimos, não nego que ultrapassamos o horário em uma data especial e infelizmente fecharam as portas do nosso trabalho. Será que a secretaria de Saúde tem fiscalizado com afinco todos os bares de nossa cidade? Ou será que estão dando prioridade ao centro.? Realmente o vírus está aqui, mas não podemos nos limitar. Sim, devemos nos cuidar com a higiene e seus cuidados e continuar a vida para colocar comida na mesa de nossos filhos Lamentável.”





