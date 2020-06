Destaques 17/06/2020 05:56 Redação I Nativa News Mais quatro casos de coronavírus são registrados em Alta Floresta Foto: Felipe Iruatã/ Ag Atarde A Vigilância Epidemiológica de Alta Floresta confirma na data de ontem terça-feira 16, quatro novos casos positivos de COVID-19. Agora já são contabilizados 110 casos da doença no município. São quatro homens dois de 41, 49 e 55 anos. Dois casos estão interligados e são oriundos de uma viagem feita a capital do estado, Cuiabá, outro caso seria de um caminhoneiro. A Vigilância Epidemiológica monitora todos os casos confirmados, bem como os contatos próximos dos pacientes, a fim de evitar a disseminação da doença. Dos 110 casos confirmados, 55 já estão recuperados, 50 são considerados leves, 02 moderados, o município também contabiliza 3 óbitos. De acordo o boletim Epidemiológico até o momento a cidade possui 471 notificações de síndromes gripais das quais 118 casos são suspeitos de coronavírus, 150 descartados, 93 casos excluídos . Recomendações Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.

Veja também sobre Mais quatro Alta Floresta coronavírus Mato Grosso registrados Casos Positivo Voltar + Destaques