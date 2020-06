Destaques 17/06/2020 06:23 Alexandre Guimarães | Assessoria de Imprensa/DPMT Conexão Solidária chega a Alta Floresta para ajudar 30 famílias de baixa renda Foto: Divulgação O projeto Conexão Solidária, organizado pela Associação Mato-grossense dos Defensores Públicos (Amdep), chegou a Alta Floresta (791 km de Cuiabá). Os defensores públicos Felipe Takayassu e Leticia Gibbon iniciaram uma campanha para arrecadação de alimentos e itens de higiene e limpeza para ajudar 30 famílias de baixa renda no município. “Vimos os colegas fazendo a campanha na capital e ficamos entusiasmados em poder fazer o mesmo em Alta Floresta. Nos dias atuais, a solidariedade é de extrema importância para ajudar aqueles mais vulneráveis e que são os mais atingidos pelos efeitos da pandemia. Contribuir levando, além de cestas básicas, assistência jurídica aos bairros carentes, é fazer o nosso trabalhar chegar em quem mais precisa dele”, afirmou a defensora pública Leticia Gibbon. Parcerias – A ação já conta com o apoio do Serviço Social do Comércio (Sesc), que doou 200 máscaras, e do campus do IFMT de Alta Floresta, que entregou 60 frascos de 500 ml de álcool em gel 70% na última quarta-feira (dia 10), totalizando 30 litros. A técnica em química do IFMT, Letícia Oliveira, entregou os itens ao defensor público Felipe Takayassu. O campus de Alta Floresta do IFMT parabenizou a Amdep pela iniciativa, especialmente neste momento delicado pelo qual nossa sociedade está passando devido à pandemia de Covid-19. A unidade de ensino federal já produziu aproximadamente 6 mil litros de álcool em gel 70% para ajudar no combate ao novo coronavírus. Meta – Além das doações de produtos, o movimento busca arrecadar R$ 3 mil nos próximos quinze dias para atingir a seguinte meta: 30 cestas básicas; 30 kits de limpeza; 30 kits de lanche para as crianças; 30 kits de prevenção à Covid-19 (máscara e álcool em gel 70%). Como participar – As doações em dinheiro podem ser depositadas na conta da Amdep. Já a entrega de alimentos e materiais de higiene e limpeza pode ser agendada diretamente com a Amdep por e-mail ou telefone. Conta: Banco do Brasil

Agência 2128-8

Conta Poupança 26.439-3 variação 51

CNPJ 03.762.674/0001-11 (Amdep) E-mail: contato@amdep.org.br Telefone: (65) 3052-7337

Veja também sobre Alta Floresta Conexão Solidária famílias baixa renda Voltar + Destaques