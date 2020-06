Destaques 17/06/2020 11:34 Só Notícias Alta Floresta: Policiais recuperam caminhonete furtada carregada com caixas de cerveja Os policiais militares recuperaram, ontem à noite, uma Ford F-1000 branca, às margens da MT-320, na região de Carlinda (281 quilômetros de Sinop). De acordo com o boletim de ocorrência, na carroceria da caminhonete também foram encontradas 31 caixas de cerveja, litros de pinga, vodca e vinho. Consta ainda no registro policial, que a caminhonete foi furtada em Alta Floresta. A localização ocorreu após denúncias de moradores da região. Os militares fizeram uma consulta no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública e constataram que a caminhonete havia sido furtada em Alta Floresta. Um guincho foi acionado o veículo foi encaminhado ao pátio da delegacia de Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

