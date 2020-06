Destaques 17/06/2020 18:13 Sesp-MT começa a aplicar testes rápidos em servidores na sexta-feira (19) Neste primeiro momento serão feitos 800 testes rápidos, contemplando Cuiabá e Várzea Grande; aplicação segue critérios dos órgãos de saúde A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) recebeu 800 testes rápidos de coronavírus (Covid-19) da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) para os servidores que compõem a Segurança Pública: Polícia Militar (PM-MT), Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT), Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), Sistemas Penitenciário e Socioeducativo e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Neste primeiro momento, serão atendidas demandas de Cuiabá e Várzea Grande. Os testes começarão a ser feitos nesta sexta-feira (19.06), de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, ou seja, fará o teste o servidor sintomático, com no mínimo sete dias completos de sintomas. O planejamento da ação foi apresentado durante reunião por videoconferência entre a Sesp-MT e a Comissão de Segurança Pública e Cidadania da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), realizada nesta quarta-feira (17.06). Os agendamentos serão feitos pelo setor de Gestão de Pessoas de cada órgão (com exceção da PM-MT, cujo acompanhamento ficará a cargo da Diretoria de Saúde), assim como as triagens, seguindo os critérios estabelecidos. Serão aplicados no máximo 20 testes por dia, três vezes por semana. A distribuição ocorrerá conforme a proporção de servidores lotados em cada força de segurança. A ação é resultado de uma força-tarefa composta pela Sesp-MT (e todos os órgãos de segurança); SES-MT, que doou os testes; apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, por meio da Vigilância Epidemiológica; e o Sistema Penitenciário, que forneceu os insumos de saúde necessários para a aplicação dos testes. É importante ressaltar que a Superintendência de Gestão de Pessoas da Sesp-MT acompanha os casos de suspeita ou confirmação de coronavírus mediante o informe dos próprios servidores. Por isso, é fundamental que a situação seja constantemente informada via formulário já enviado por e-mail. Mais testes em breve A Assembleia Legislativa destinou mais mil testes rápidos que devem ser entregues na próxima semana para serem aplicados aos servidores da Sesp. No interior, as Secretarias Municipais de Saúde foram contatadas para fazer testes rápidos em servidores da Segurança Pública que estejam sintomáticos com no mínimo sete dias completos. Também é necessário frisar que todas as pessoas que estão com suspeita ou casos confirmados de coronavírus, sejam servidores públicos ou não, que estejam com sintomas leves da doença devem cumprir a quarentena em isolamento domiciliar. A Sesp segue os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde quanto a quarentena e isolamento e faz a orientação constantemente aos servidores. Além disso, as medidas de prevenção precisam ser seguidas por todos os profissionais também fora do ambiente de trabalho, ou seja, em suas casas, ou ambientes externos como supermercados, farmácias, etc., além de manter o distanciamento social, a rotina de higienização das mãos e uso de máscaras de tecido.

