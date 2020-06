COVID19  Destinação da Justiça do Trabalho e MPT viabilizará 5 mil testes em Alta Floresta

Um total de 215 mil reais foi destinado ao campus de Alta Floresta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). O dinheiro vai ser usado na compra de itens para o laboratório de biologia molecular da unidade e vai ajudar na realização de exames que detectem o novo coronavírus e, assim, contribuir com dados epidemiológicos sobre a doença na região norte do estado

Os recursos foram destinados pelo Comitê de Ações Afirmativas, formado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, Ministério Público do Trabalho e OAB. Os recursos são oriundos de multas e condenações por dano moral coletivo em processos que tramitam na Justiça do Trabalho.

Como reforçou o reitor do IFMT, Wilian Silva de Paula, "a parceria fortalece as ações de combate à covid e a educação tecnológica na região".

A previsão é que sejam disponibilizados mais de 5 mil testes pelo laboratório. Atualmente, as amostras são encaminhadas a Cuiabá, distante 800 quilômetros do município, para serem processadas e analisadas. Com o exame sendo feito próximo a hospitais da região, o diagnóstico se tornará mais ágil e o tratamento contra a doença, mais eficaz. É o que explicou o diretor geral do campus do IFMT de Alta Floresta, Júlio César Campos: "poderemos dar mais agilidade no diagnóstico da doença, o que é fundamental para o estabelecimento de medidas de controle, bem como aumentar a possibilidade de nós achatarmos a curva com maior eficiência, levando em consideração nosso sistema de saúde fragilizado no que diz respeito também aos leitos de UTI, como respiradores disponíveis aqui na região", disse.

O diretor ainda falou como a realização dos exames será feita na prática: "Cada município vai se responsabilizar pela coleta das amostras e encaminhamento ao laboratório que, efetivamente, vai realizar a extração dos materiais genéticos, os testes de RT-PCR". O teste é considerado padrão-ouro no diagnóstico da covid-19, cuja confirmação é obtida por meio da detecção do RNA do SARS-CoV-2 na mostra analisada.

Outras destinações

O Comitê também aprovou a destinação de cerca de 68 mil reais para o campus do IFMT Bela Vista, localizado em Cuiabá, e 76 mil para o campus de Lucas do Rio Verde. Os recursos também serão usados na compra de equipamentos para exames de detecção da covid-19 na população. Anteriormente, esses dois campi já haviam sido contemplados com recursos de ações que tramitam na Justiça do Trabalho. Com os novos repasses, ao todo, o primeiro recebeu aproximadamente 183 mil reais e, o segundo, 403 mil reais.

Todas as destinações feita pela Justiça do Trabalho, em parceria com o MPT, relacionadas com a covid-19 podem ser conferidas no menu "Covid-19: Atos, Notícias e Produtividade" do site do TRT de Mato Grosso. Acesse aqui a página!