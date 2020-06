Destaques 18/06/2020 09:21 Karine Miranda | Sinfra-MT Governo firma convênio com prefeitura de Nova Monte Verde para obras e melhorias de pontes Foto: Divulgação O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura de Logística (Sinfra), firmou convênios junto às prefeituras de Nova Monte Verde, Nova Mutum, Colniza e Nova Ubiratã para executar obras de encabeçamento das pontes de concreto e serviços de reconstrução de pontes de madeira nos municípios. As obras e serviços são essenciais para que as pontes possam ser trafegáveis e utilizadas pela população com segurança. Estão sendo realizadas obras e melhorias nas pontes sobre os Rios Apui I, Apui II, Arinos, Água Branca e Rio Ronuro. Junto à prefeitura de Nova Monte Verde (941 km de Cuiabá), foi firmado convênio para realizar as obras de encabeçamento das pontes de concreto sobre o os rios Apui I, Apui II, localizadas na MT-208. As obras foram finalizadas pela secretaria que, inclusive, já realizou o chamado encabeçamento precário dessas obras, que permitirá o acesso de Nova Monte Verde até o município de Nova Bandeirantes. Com o convênio, a secretaria vai repassar recursos da ordem de R$ 120 mil para que a prefeitura possa executar as obras de encabeçamento definitivo, que é uma espécie de aterro nas cabeceiras da ponte para nivelá-las na altura da rodovia e é considerada a fase final da obra. Através do convênio serão executados o encabeçamento das pontes sobre o rio Aui I e Apui II Já com a prefeitura de Nova Mutum (238 km de Cuiabá) foi firmado convênio para execução de serviços de reconstrução da ponte de madeira sobre o Rio Arinos, localizada na rodovia MT-010. A ponte tem uma extensão total de 99,4 metros e é uma importante ligação da MT-010 com a BR-163. Ao todo serão investidos R$ 322 mil, por meio do convênio firmado, para a execução dos serviços de reconstrução. Desse valor, a secretaria vai repassar R$ 290 mil à prefeitura, que deverá dar uma contrapartida de R$ 32 mil. Serviços de reconstrução também são realizados na ponte de madeira sobre o Rio Água Branca, localizada na MT-260, no município de Colniza (1.093 km de Cuiabá). A ponte tem uma extensão total de 45 metros e serão investidos R$ 453 mil para a execução das melhorias. Com o convênio firmado pela Sinfra junto à prefeitura, a secretaria vai repassar R$ 403 mil e o município dará a contrapartida de R$ 50 mil para a realização dos serviços de reconstrução da ponte. Reconstrução da ponte de madeira sobre o rio Ronuro Também está sendo executada a reforma da ponte de sobre o Rio Ronuro, localizada na MT-242, em Nova Ubiratã (480 km de Cuiabá). Por meio do convênio com a Sinfra, foram repassados R$ 262 mil para a reconstrução da ponte, que tem 100 metros de extensão. Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, as parcerias com os municípios são essenciais para que seja possível atender todo o Estado com obras e melhorias necessárias. “Digo sempre que as pontes de madeira são um obstáculo para o desenvolvimento do Estado e, aos poucos, temos trabalhado para mudar essa situação. Estamos construindo pontes de concreto e também recuperando pontes de madeira, pois precisamos garantir o direito de ir e vir de todo cidadão”.

