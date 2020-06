Destaques 18/06/2020 09:57 Redação I Nativa News Mãe e dois filhos são detidos por tráfico de drogas em Alta Floresta Foto: Arquivo Nativa News Após denúncias de tráfico de drogas no bairro Vila Rica em Alta Floresta, cinco pessoas foram conduzidas por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas. Mãe e dois filhos, um deles assumiu ser o proprietário das porções de pasta base e do dinheiro encontrado na residência, dois amigos foram conduzidos por terem sido denunciados como sendo o responsável pelo “corre”. O fato foi registrado na noite desta quarta-feira (17), ao chegar na residência uma rápida busca pessoal foi feita na mulher e nos dois filhos, porém nada de ilícito foi encontrado, já em uma busca na residência, uma embalagem de chocolates foi encontrada dentro de um tênis, pertencente a mãe, dentro do guarda-roupas contendo quatro porções de substância análoga à pasta base e R$ 742,00 em espécie. Indagados sobre o produto, um dos filhos assumiu ser o proprietário da droga, apontando um amigo como responsável pelo “corre” (venda e entrega da droga). A mãe e o irmão foram indagados e confirmaram saber do envolvimento do jovem com o tráfico, pois o mesmo já possui passagem pela prática. O amigo apontado como “corre” chegou na residência momentos após a abordagem policial com outro jovem na garupa de uma motocicleta Biz, em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, no entanto o jovem foi conduzido e teve a motocicleta apreendida, devido a acusação do proprietário da droga. Foram conduzidos três menores com 15, 16 e 17 anos, um maior de 18 anos e a mãe de 41 anos. O caso foi registrado e os detidos junto com os produtos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

