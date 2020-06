Destaques 18/06/2020 17:04 Alta Floresta: Paolla Restaurante e Pizzaria emite nota anunciando nova direção Foto: Divulgação Em nome do Paolla Restaurante e Pizzaria, gostaria de agradecer imensamente pela vossa amizade e confiança, dois aspectos que se constroem e consolidam ao longo do tempo. A nossa empresa procura manter sempre um alto nível de qualidade, para a qual, muito têm contribuído as suas sugestões.

Aos fornecedores, obrigado pela calorosa relação comercial que me permitiu oferecer sempre os melhores produtos aos nossos clientes.

Aos colaboradores, foi um privilégio poder trabalhar com vocês, amigos que neste tempo nos ajudou a inovar e encontrar as melhores soluções para o restaurante. Tenho certeza que ficarão sob o comando de bons gestores e terão a oportunidade de serem recompensados pela vossa capacidade.

O Paolla Restaurante estará sob a direção do renomado Grupo Prezotto, especializado no ramo de Bares e Restaurantes bem como Hotelaria, e fará parte do empresariado de Alta Floresta com louvor. Estou confiante de que o Paolla Restaurante continuará a ser um sucesso nessa nova etapa. Obrigado por continuar a confiar em nós! Clecino Del Moro

