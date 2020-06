Destaques 19/06/2020 13:08 Marcos José / Abraão Lincoln - Progresso FM Alta Floresta: Secretário diz que poeira continuará até uma nova licitação para caminhões pipa Foto: Reprodução/Internet Elói Luiz de Almeida, Secretário de Obras do município de Alta Floresta, falou com exclusividade a nossa reportagem a respeito da poeira e da licitação de caminhões pipas para molhar as ruas sem pavimentação. Elói disse que a licitação de seis caminhões pipas foi autorizada pelo Prefeito Asiel Bezerra, no entanto, a mesma foi frustrada com o não comparecimento de interessados, até porque no edital constava o item em que os caminhões deveriam ter o ano de fabricação acima de 2010, sendo esta provavelmente a grande causa da abstenção. O Secretário disse que uma nova licitação será aberta no dia três de julho e provavelmente haverá interessados, já que o referido item foi modificado e agora deverá ser caminhões em bom estado de conservação, ignorando assim, o ano de fabricação. Quanto a um plano emergencial, Elói disse que não há e somente com a contratação de caminhões o problema será sanado, até porque sem licitação é proibido neste período eleitoral.

