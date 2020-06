Destaques 19/06/2020 20:18 Bandidos invadem cooperativa de ouro em Alta Floresta e leva ouro, cheques, dinheiro e caminhonete; veículo recuperado Foto: Divulgação O roubo foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (19) na avenida Ayrton Senna em Alta Floresta. Pouco mais de R$ 89 mil foram levados na ação, ouro e o veículo das vítimas e ainda o HD de armazenamento dos vídeos do circuito interno. O veículo foi recuperado pela Polícia Militar momentos após o roubo. Conforme informado, uma dupla chegou a sede da cooperativa de ouro, rendeu as duas vítimas, com ameaças todo o tempo, levando na ação aproximadamente 260 gramas de ouro, R$ 87.932,00 em cheques, R$ 2.000,00 em dinheiro, talão de cheques, uma bolsa com documentos de uma das vítimas e uma caminhonete SW4, de cor branca. As vítimas informaram que os suspeitos tiveram o auxílio de um veículo Gol de cor preta. Em rondas o veículo das vítimas foi localizado na estrada de acesso a comunidade Céu Azul, ainda ligado, com avarias de disparos de arma de fogo. No local foram localizadas cerca de 12 capsulas deflagradas. Testemunhas relataram que o condutor perdeu o controle da direção do veículo furtado, e que recebeu apoio de uma caminhonete S-10 de cor branca. O caso foi registrado, Polícia Militar com apoio do Grupamento Tático da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil seguiram em rondas com o intuito de localizar os suspeitos.

Veja também sobre cooperativa de ouro Alta Floresta Bandido Roubo PM Voltar + Destaques