INVESTIGAÇÃO: Suspeito de falso sequestro se diz vítima de golpe em AF

Essa semana no município de Alta Floresta um jovem de 22 anos registrou uma queixa falando em lesão corporal, mas detalhando que dois suspeitos o pegaram no dia anterior, lhe deixaram em cárcere privado, o levaram no dia seguinte a uma agência financeira cobrando o valor de 100 mil reais de uma herança.



O caso repercutiu, mas um dos suspeitos, pedindo para não ser identificado, falou com a imprensa nesta sexta-feira e contou sua versão, assegurando que a queixa prestada pela suposta vítima é mentira e muito fantasiosa. “Tudo mentira. Ele me devia. Comprou um carro meu e não me pagou. Depois capotou o carro. Ficou inventando histórias e naquele dia, ele me chamou para ir até o banco que iria sacar o dinheiro. Fomos de moto e não tem nenhum HB-20 vermelho igual ele falou. Só tenho minha moto. O que fiz foi dizer a ele que se saísse do banco com mais uma desculpa eu iria quebrar ele (sic) de pau. Isso eu disse mesmo”, comentou o acusado.



De acordo com o acusado, a ocorrência registrada pela PM pode ser uma forma que o comprador do seu carro achou para tentar protelar a dívida. “Ele me deve e quero receber. O carro que ele me comprou eu queria receber para pagar dívidas minha e agora ele capotou o gol, não me pagou, inventou monte de história e ainda saio como o bandido. Isso não”, desabafou.



O caso é investigado pela Polícia Civil em Alta Floresta e caso o jovem apontado como suspeito esteja falando a verdade, o jovem que registrou o caso de cárcere privado e roubo pode responder também por falsa denunciação de crime.