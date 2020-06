Destaques 21/06/2020 07:25 Redação I Nativa News MÉDICA ALERTA: Nova Monte Verde registra caso de paciente 'grave' com coronavírus. Foto: Reprodução/Internet O município de Nova Monte Verde registrou seu quinto caso positivo de covid-19, desta vez um caso grave regulado a Alta Floresta no sábado (20). A informação circulou nas redes sociais após postagem da médica que fez o primeiro atendimento. O paciente procurou a Unidade Mista de Saúde Ignácio Konopka, sem aviso de que se sentia mal e buscaria a unidade, na postagem a médica reclama a situação e pede à população mais cautela ao se deslocar até uma unidade saúde. Confira na íntegra a postagem da médica Fernanda Sutilo. “Acabamos de regular o primeiro caso grave de COVID-19, de NMV. Peço a todos de NMV para tomar os cuidados evitar, contatos, Festas e sempre usar a mascara corretamente.Quando vir a Unidade de Saude com sintomas gripas, ligar 3597 - 1700, para a equipe se preparar e direcionar você para a ala COVID. Esse último caso entrou pela recepção colocando outros pacientes em risco, tendo que desifectar agora toda a unidade. Peço a compreensão de todos.” O Ministério da Saúde orienta os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão: - Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool 70% ou álcool gel 70%; - Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; - Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver com sintomas característicos da Covid-19; - Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; - Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; - Só saia de casa se realmente for necessário e use máscara para se proteger quando estiver em locais públicos.

