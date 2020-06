Destaques 21/06/2020 07:56 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: trabalhador descobre que auxílio emergencial foi sacado por outra pessoa Foto: Marcello Casal Jr./AgBR Um trabalhador de Alta Floresta, na lista dos beneficiários do auxílio emergencial do Governo Federal durante a pandemia do coronavirus, procurou a Polícia Civil nesta sexta-feira, 19 de junho para pedir ‘socorro’. Seu Antônio Alcebíades, morador do bairro Vila Rica, disse que foi sacar o seus R$ 600 reais, mas ao verificar a conta o dinheiro já tinha sido retirado do banco e para pagar conta em uma empresa. A instituição financeira foi quem informou o cidadão da conta zerada, mas Seu Antônio assegura que não retirou o valor sacado em 4 de junho pouco depois das 9 horas da manhã. “Eu não peguei. Só ia pegar agora, pois estou precisando muito”, disse o autônomo que nos últimos tempos tem arcado com as despesas da casa fazendo alguns ‘bicos’. “Tá difícil um trabalho fixo”, explicou. O caso deve ser apurado pela Polícia Civil.

