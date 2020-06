Destaques 21/06/2020 18:27 Redação I Nativa News Alta Floresta registra mais sete casos positivo de Covid-19 e total chega a 128 Foto: Reprodução/Internet Alta Floresta registrou neste domingo (21) mais sete casos positivo do novo coronavírus. O total de casos confirmados chegou a 128, sendo sete a mais que o balanço da último sábado (20). Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. De acordo o boletim Epidemiológico até o momento a cidade possui 542 casos notificados de síndromes gripais, destas 109 são investigadas, 188 casos descartados, 117 excluídos e 128 confirmados. Dos 128 confirmados desde o início dos registros, 01 considerado leves, 69 curados e 3 óbitos. Até o momento a melhor forma de prevenir a infecção pelo novo Coronavírus(Covid-19) é evitar a exposição ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.

O Ministério da Saúde orienta os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão: - Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool 70% ou álcool gel 70%; - Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; - Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver com sintomas característicos da Covid-19; - Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; - Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; - Só saia de casa se realmente for necessário e use máscara para se proteger quando estiver em locais públicos.

Veja também sobre Alta Floresta casos positivo Covid-19 Voltar + Destaques