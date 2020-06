Nova Monte Verde : A Saúde do Estado está colapsada! afirma secretária de saúde buscando UTI para paciente de covid-19 em estado grave

Após caso grave de covid-19 registrado no município de Nova Monte Verde, e dificuldades enfrentadas pela secretaria municipal de saúde, secretária desabafa e aponta caos na saúde pública, falta de leitos de UTI e descaso com pacientes.

Na manhã desta segunda-feira (22) a secretária de saúde de Nova Monte Verde, Karina Galdino, fez o uso da palavra na tribuna na Câmara de Vereadores, onde desabafou sobre os casos de transmissão comunitária registradas no município e a falta de UTI para atender a paciente que se encontra em estado grave no município de Alta Floresta. A secretária afirmou que denunciará o Estado de Mato Grosso pela falta de transparência.

No início da tarde do último sábado (20) uma mulher de 53 anos, que possui histórico médico de doenças crônicas, procurou a Unidade Mista de Saúde do município de Nova Monte Verde, a paciente foi regulada ao Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta com 75% do pulmão já comprometido, a paciente foi entubada e aguarda transferência para um leito de Unidade de Tratamento Intensivo – UTI.

Contabilizando 24 horas de contato com as unidades hospitalares no Estado em busca de um leito de UTI, a secretária desabafou, em entrevista a redação do site Nativa News, após conversa com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso – COSEMS/MT. “O Boletim Informativo do Covid (serviço do Governo do Estado), ele declara que nós temos mais de 60 leitos disponíveis, de UTI em Cuiabá. Então fiz contato com o presidente do Cosems, com o secretário de saúde de lá (Cuiabá), a informação passada para nós é de que não há vaga de UTI, a equipe que trabalha na UTI está comprometida, 90% da equipe está contaminada, então não tem funcionário também”, destacou Galdino.

Galdino relatou que denunciará no Ministério Público a questão da falta de transparência “a informação é passada de forma errônea, trazendo até uma esperança para nós da secretaria, de que as pessoas vão ter uma assistência, mas é importante falar para a população não para causar o caos e desespero, mas para que eles tenham consciência de que nós estamos num estado de calamidade pública, a saúde está colapsada”, apontou Galdino frisando que “a vida das pessoas a partir de agora vai depender delas, da sua responsabilidade, de manter o isolamento social, de manter o distanciamento, de fazer o uso da máscara, da higiene necessária, então realmente é um caso muito sério que nós estamos vivendo”.

Atualmente em Nova Monte Verde são seis casos confirmados, destes três já recuperados, mas conforme Galdino a população não deve se apegar ao fato de serem poucos casos, porque em todo lugar começou assim, afirmando que o município já perdeu o controle, a transmissão é comunitária. “Por isso que a gente tem ressaltado, eu vou bater em cima dessa tecla, as pessoas não estão tendo responsabilidade, as pessoas estão fazendo festa, não estão respeitando, se a pessoa coloca em risco só a vida dela, eu penso que ela está no direito de viver ou morrer, mas as pessoas estão em uma situação, que estão colocando em risco a vida de outras pessoas”, apontou a secretária lembrando que nos finais de semana jovens e adolescente frequentam festas “escondidas” e que devem se lembrar que tem avós em casa. “A responsabilidade do estado precário de cada pessoa que adquiriu o vírus, não é da Saúde, é individual de cada pessoa”.

Galdino ainda lembra que não há hospital no município, apenas a Unidade Mista, e que o hospital de referência, Albert Sabin em Alta Floresta, e outros no Estado, estão colapsados, deixando delicada a situação de futuros pacientes no município. “Então nós vamos mandar estas pessoas contaminadas para onde? O que nós vamos fazer com elas? Não tem vacina, não tem medicação eficaz. O kit covid está sendo bem utilizado e está tendo sucesso em pessoas que, começou os sintomas, procurou a unidade de saúde, aí a gente já entrou com a medicação e isso fez com que impedisse a gravidade da proliferação, dos sintomas, mas não foi comprovado cientificamente uma medicação que seja eficaz no combate ao covid”.

A secretária encerra a entrevista fazendo alerta a população monteverdense. “Então se as pessoas não começar a abrir o olho e pensar no que estão fazendo, elas serão responsáveis pelos seus atos”.