Destaques 22/06/2020 20:01 Marcos José / Abraão Lincoln - Progresso FM 102,1 Prefeito de Alta Floresta diz que aguardará nova avaliação sobre Lockdown na quinta-feira (25) Foto: Progresso FM Em entrevista a reportagem Progresso FM 102, 1 na manhã desta segunda-feira (22), o prefeito Dr. Asiel Bezerra falou da recomendação feita nesta manhã pelo Governo do Estado para que seja decretado Lockdown em Alta Floresta, no entanto, o chefe do executivo disse que não irá acatar a recomendação e aguardando a próxima avaliação que acontecerá na próxima quinta-feira (25). Asiel Bezerra aproveitou para pedir encarecidamente para que a população tome os cuidados necessários para que não aumente os casos de Coronavírus no município, pois caos isto ocorra o governo estará emitindo uma nova notificação e consequentemente o cumprimento do decreto. Em relação ao pedido do Ministério Público e Defensoria impetrado e negado pelo Juiz que repassou a responsabilidade para o executivo, Asiel Bezerra disse que grande parte da mudanças solicitadas pelo judiciário foi prontamente realizada, entretanto, algum item que ainda não tenha sido realizada será providenciado o mais rápido possível a fim de cumprir 100%.

