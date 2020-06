Destaques 23/06/2020 07:22 Só Notícias/Cleber Romero Alta Floresta: homem é preso por descumprir medida protetiva ao invadir pátio de residência da ex-mulher Foto: Divulgação Um homem, de 46 anos, foi preso em flagrante acusado de descumprir uma medida protetiva ao invadir pátio da residência da ex-mulher, em Alta Floresta (315 quilômetros de Sinop), ontem. A vítima acionou os policiais ao perceber a aproximação do suspeito. Ela relatou que ele teria pulado o muro da residência e estava batendo na porta para que abrisse. No entanto, ao perceber a aproximação dos militares o acusado tentou correr e acabou sendo abordado. Ele foi levado até a Central de Operações para a confecção do boletim de ocorrências. Depois, encaminhado à delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. Não foi confirmado quais agressões ele participou contra a mulher para justiça conceder medida protetiva.

