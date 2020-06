Destaques 23/06/2020 15:55 Assessoria de Imprensa UHE São Manoel entrega novo prédio da vigilância ambiental a Alta Floresta Foto: Divulgação O prefeito municipal Dr. Asiel Bezerra de Araújo acompanhado da coordenadora de Meio Ambiente da Usina Hidrelétrica São Manoel, Cleide Rocha, da vice-prefeita Marinéia Munhoz e do secretário de saúde Marcelo de Alécio Costa inauguraram as novas estruturas da sede da Vigilância Ambiental de Alta Floresta. O evento ocorreu no dia 10 de maio e foi fechado ao público em atendimento as normas de saúde quanto a aglomeração de pessoas, de forma a prevenir possível contaminação do coronavírus (Covid-19). A Empresa de Energia São Manoel (EESM), responsável pela operação da Usina Hidrelétrica contribuiu com o investimento na ordem de R$ 60.000,00. “A entrega deste novo espaço fortalecerá ainda mais o importante trabalho desenvolvido pela equipe de vigilância ambiental dentro das medidas de prevenção e controle de doenças que possam interferir a saúde humana”, informou a coordenadora Cleide Rocha. Anterior a reforma, o prédio era utilizado como almoxarifado e garagem e agora conta com modernas salas que irão abrigar os setores administrativos e de coordenação das vigilâncias Ambiental e Epidemiológica, sala dos supervisores de campo, sala de reunião e sala de imunobiológicos (vacinas). “O prédio anterior tinha mais de trinta anos de uso e estava em estado precário. “As novas dependências irão unificar as equipes das vigilâncias vindo a facilitar a troca de informações, análise e cruzamento de dados e tomadas de decisão, o que irá otimizar os trabalhos. O município só tem a agradecer o compromisso da Usina Hidrelétrica São Manoel com as ações de detecção e levantamento de fatores de riscos biológicos relacionados aos vetores”, destacou o secretário de saúde Marcelo de Alécio Costa. Sobre a Vigilância Ambiental: A Vigilância Ambiental de Alta Floresta conta com quadro de 35 profissionais que atuam na detecção e levantamento de fatores de riscos biológicos relacionados aos vetores: Anopheles, Aedes aegypti, Culex, Flebótomos e Triatomíneos, transmissores de doenças como malária, febre amarela, dengue, zika vírus, chikungunya, leishmanioses, doença de chagas, entre outras, tendo como finalidade o mapeamento de áreas de risco, nas quais são observadas as características do ambiente, presença dos vetores, índices de infestação, avaliação da eficácia dos métodos de controle e suas relações com os indicadores da vigilância epidemiológica quanto à incidência e prevalência destas doenças e do impacto das ações de controle. Sobre a Usina Hidrelétrica São Manoel: A Empresa de Energia São Manoel foi a concessionária outorgada pela União para implantar e operar a Usina Hidrelétrica São Manoel, situada no rio Teles Pires, entre os municípios de Paranaíta – MT e Jacareacanga – PA e tem capacidade instalada de 700 Megawatts (MW) de geração de energia, suficiente para abastecer 2,5 milhões de pessoas.

