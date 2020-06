Destaques 23/06/2020 17:52 Redação I Nativa News Homem é assassinado com tiro de espingarda na cabeça em Nova Bandeirantes Foto: Reprodução/Internet Um caso de homicídio foi registrado na noite de ontem (22) no município de Nova Bandeirantes. Caso registrado na Rua Rio de Janeiro pouco após as 22h, próximo ao aeroporto.Um caso de homicídio foi registrado na noite de ontem (22) no município de Nova Bandeirantes. Caso registrado na Rua Rio de Janeiro pouco após as 22h, próximo ao aeroporto.

Vítima de disparos de arma de fogo, o homem foi identificado como Antonio Roldão Silva, vulgo "Pernambuco" de 47 anos que foi atingido na cabeça, aparentemente com disparo de uma espingarda. Populares informaram que a vítima estava momentos anterior em um bar na rodoviária com outro homem.

Perícia Oficial e Identificação Técnica - Politec foi acionada e esteve no local no início da manhã para os trabalhos necessários. O caso foi registrado e segue sendo investigado.

