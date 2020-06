Destaques 23/06/2020 18:38 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Com Novo layout secretaria expõem bairros com maior incidência de covid-19 Foto: Divulgação A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta emitiu nota informando que o Boletim Epidemiológico passou por alterações nesta terça-feira (23) e que passará a apontar os bairros com maiores incidências de notificação de casos do novo coronavírus no município. Emitido no final da tarde, o novo boletim aponta 118 casos suspeitos. Nos casos Confirmados, traz dois campos: Casos Ativos: 16; Casos Acumulados: 128. Casos recuperados 109, um caso transferido e 03 óbitos. Conforme novo layout os bairros com maiores incidências são Cidade Alta, setor G e o terceiro bairro relacionado no mapa é apontado como setor A, na descrição dos bairros está o setor B. Portanto o boletim não deixa claro qual dos dois setores (A ou B) é o de maior incidência.

Veja também sobre Alta Floresta layout Boletim expõem maior incidência covid-19 Saúde Mato Grosso Voltar + Destaques