Destaques 23/06/2020 19:52 Eliza Gund I Nativa News 9º Comando Regional da Polícia Militar em Alta Floresta recebe quatro novas viaturas para atender a região Foto: Divulgação - PM - 9 CR Na tarde desta terça-feira (23) o comandante do 9º Comando Regional de Polícia Militar realizou uma breve cerimônia de entrega das viaturas Toyota Hilux, que irão compor a frota do efetivo na região de abrangência o CR. Foram recebidas quatro viaturas, contemplando o 8º Batalhão de Polícia Militar em Alta Floresta, 3ª Cia de Polícia Militar em Colíder, Núcleo de Polícia Militar em Carlinda e 2º Pelotão de Polícia Militar em Nova Canaã do Norte. A cerimônia foi realizada na sede do 9º CR, quando foi feita a entrega simbólica da chave para a senhora Carmem Martinez - Prefeita de Carlinda-MT, juntamente com o Sgt PM Gilson - Cmt deste Núcleo de Polícia Militar. Na próxima quinta-feira (25) ocorrerá também a entrega das viaturas de Colider-MT e Nova Canaã do Norte-MT. “Essas viaturas irão reforçar principalmente o policiamento na zona rural, com isso quero agradecer o nosso secretário de segurança pública, Alexandre Bustamante, nosso comandante geral coronel Assis, chefe de Estado Maior, Coronel Cruz e o nosso subchefe de estado maior Coronel Rodrigues, pelo apoio que têm dado me nossa região”, destacou o comandante do 9º CR, Tenente Coronel Arruda.

