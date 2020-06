Destaques 24/06/2020 06:52 Redação I Nativa News Carlinda: Homem é preso após atear fogo em propriedade e ameaçar vizinho Foto: Divulgação Um produtor rural do município de Carlinda foi detido após atear fogo em sua propriedade e perder o controle. Com 58 anos, o homem foi detido por incêndio, ameaça e posse irregular de arma de fogo. O caso foi registrado na tarde de ontem (23) na Linha 11, zona rural de Carlinda. Um homem de 54 anos procurou a polícia relatando que o vizinho ateou fogo na propriedade e que este fogo se alastrou até a sua propriedade causando danos, que ao procurar o vizinho, este se alterou e em posse de uma arma, artesanal do tipo garrucha, fez ameaças. Um terceiro vizinho interviu na situação, momento em que a vítima deixou o local e procurou a polícia. A guarnição da Polícia Militar se deslocou até a residência do suspeito, em buscas na residência, dentro do banheiro foi localizada a arma com duas munições intactas, dois tubos de pólvora, quatro tubos de chumbo, uma caixa de espoleta, um cartucho calibre 28 e quatro munições de calibre 22. Diante os fatos o homem foi detido e conduzido ao Núcleo da PM para a confecção do boletim de ocorrências e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta para as devidas providencias.

