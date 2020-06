Destaques 24/06/2020 14:41 Só Notícias Hospital de Sinop está com 95% das UTIs para Coronavírus ocupadas; média estadual é 87% foto: arquivo/assessoria A taxa média de ocupação das Unidades de Tratamento Intensivo da rede pública no Estado é de 87,1%. Dos 240 leitos, o Estado tem 31 abertos, disponíveis, confirma a secretaria estadual de Saúde, no boletim da Covid. Mas, em algumas regiões, a taxa de ocupação é superior a da média. No Hospital Regional de Sinop chegou a 95%, ontem. Dos 20 leitos, 19 estão ocupados. O Regional de Sorriso tem apenas dois leitos de UTI pactuados, que estão ocupados. O consórcio de saúde, formado por prefeituras, se articula para implantar o quanto antes mais 10 leitos. Alta Floresta não tem unidades intensivas e a secretaria informa que 1 foi retirado temporariamente. Em Rondonópolis, no hospital regional, a ocupação chegou a 100% (são 12 unidades). Em Várzea Grande, no Hospital Metropolitano, dos 40 leitos, 35 estão tratando de pacientes e a taxa de ocupação é de 87,5%. Em Juína, na região Noroeste, dos 6 leitos de UTI do hospital regional 3 estão ocupados. Em Cáceres, a ocupação de UTI do hospital regional é de 100%. Os cinco estão atendendo. Em Cuiabá, na Santa Casa, das 40 UTIs, 26 estão com doentes e a taxa é de 65%. No São Benedito, tem uma vaga, 39 estão com pacientes. No Julio Muller, das 10 unidades, 8 tem doentes e a ocupação é de 80%. No hospital/pronto socorro a ocupação é de 87,5% – 35 dos 40 estão atendendo pacientes. O balanço da secretaria é das UTIs da rede pública especificamente para casos do Covid e não estão inseridos os leitos dos hospitais particulares.

