Destaques 24/06/2020 17:26 Eliza Gund _ Nativa News PJC de Juína apreende 30 quilos de droga etiquetada para Alta Floresta Foto: Divulgação Polícia Judiciária Civil do município de Juína deflagrou na manhã desta quarta-feira (24) operação de combate ao crime organizado, retirando de circulação aproximadamente 30 quilos de produto entorpecentes. Foram detidos dois homens em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas, um veículo Logan de cor branca foi apreendido. A ação foi desencadeada após serviço de investigação da Polícia Civil, a dupla foi encontrada em um hotel da cidade, os produtos apreendidos estavam divididos em 23 tabletes de substância análoga a maconha, duas porções grandes de substância análoga a pasta base de cocaína, e 04 pacotes de super maconha conhecida como ‘Skunk’. Responsável pela ação, o delegado regional Carlos Francisco de Moraes falou que foi uma operação bastante exitosa, que a droga apreendida estava etiquetada com destino as cidades de Juína e Alta Floresta, e a prisão combinou com as investigações que vem ocorrendo na regional de Juína e Alta Floresta. O delegado falou ainda sobre o apoio logístico da Polícia Militar realizaram uma operação de sucesso.

