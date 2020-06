Destaques 25/06/2020 06:01 Unemat de Alta Floresta promove mesa-redonda sobre história, cultura e Direito Na próxima terça-feira (30) o curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) realizará uma mesa-redonda virtual intitulada “Histórias em Diálogo: contribuições da História Cultural à História do Direito”. O evento online irá debater novas possibilidades para o pensamento e o ensino histórico-jurídico. “Especificamente, iremos fazer uma contextualização da História Cultural, da História do Direito e das principais preocupações de ambas as áreas contemporaneamente”, explicou o coordenador, professor Otávio Augusto Ganzert Weinhardt. A live é organizada pela Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas e Agrárias (Facisaa), por meio do curso de Direito, em Alta Floresta. Para se inscrever acesse http://bit.ly/hisd2020 até o dia do evento As inscrições são gratuitas. “Nossa proposta é apresentar uma mesa-redonda na qual os participantes debaterão o que é a chamada História Cultural e de que maneira ela dialoga com a História do Direito. Com essa proposta, pretendemos oferecer uma mesa interdisciplinar com convidados das duas áreas. Que coloque dois saberes distintos em contato”, explicou Weinhardt. O evento online é aberto para a comunidade em geral. A proposta terá uma metodologia expositiva, com abertura para perguntas e contribuições do público participante. Com carga horária de 4 horas, terá início às 18h (Horário de Cuiabá) na plataforma digital Google Meet

Veja também sobre Unemat Alta Floresta mesa-redonda cultura e Direito história Mato Grosso Voltar + Destaques