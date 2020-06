PARANAÍTA: Capotamento de caminhonete com índios caiabis quase termina em tragédia

Cinco pessoas ficaram feridas em um capotamento ocorrido na noite de terça-feira próximo ao Trevo do Abacaxi, em estrada vicinal do município de Paranaíta. Os ocupantes transitavam sentido Aldeia Caiabi/Alta Floresta em uma caminhonete L-200 Triton, ano 2018, placa de Colíder.



Clóvis Nunes, representante da Funai em Alta Floresta diz que estava dirigindo a L-200 no momento do acidente. “Tínhamos ido à aldeia levar cestas básicas para as famílias. Já estávamos retornando, puxando uma carretinha de 10 metros e quarenta com uma embarcação do mesmo tamanho e pesada. Quando estávamos a uns dois ou três quilômetros do Trevo do Abacaxi, a carretinha puxou para um lado e quando fui tentar controlar a caminhonete, puxar de volta, houve o capotamento”, informou Nunes.



Um índio que estava do lado passageiro é quem ficou mais ferido. “Teve suspeita de fratura em costela e clavícula. Foi atendido no Hospital de Paranaíta e depois removido para Alta Floresta”, informou Clóvis que também precisou de atendimento médico, assim como os outros ocupantes. Mas conforme ele, o mais grave foi o índio que estava no banco carona. “Mas nada pior aconteceu e só temos que agradecer muito a Deus”, comentou.



Uma ambulância do município de Paranaíta prestou os primeiros socorros e a Polícia Militar registrou o acidente que deverá ter as causas apuradas pela Polícia Técnica.