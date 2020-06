Destaques 25/06/2020 16:59 Militares da 7ª CIBM passam por capacitação sobre manejo de abelhas Nos dias 23 e 25 de junho, no horário das 07h00 às 09h00, os militares da 7ª CIBM passaram por uma instrução sobre manejo de abelhas, ministrado pelos apicultores que são irmãos “Agnaldo” e “Rodrigo”, do Mel Pedra do Índio, sendo agricultores familiares da região de Alta Floresta. Em situações em que colmeias de abelhas se alojam em residências ou outras edificações habitadas ou ocupadas humanamente, geralmente as pessoas fazem contato com as Unidades de Bombeiros para que as sociedades de abelhas sejam capturadas e retiradas do local de risco. Ocorre que nem sempre é possível se conseguir que um apicultor faça o trabalho de captura e realocação dos enxames. Deste modo, o Comando da Companhia de Bombeiros de Alta Floresta contactou apicultores da região a fim de que se pudesse apoiar a Companhia em ocorrências de captura de insetos, tendo os apicultores do Mel Pedra do Índio manifestado interesse em firmar uma parceria com a Unidade, ministrando uma capacitação aos militares e fornecendo caixas de captura para que os bombeiros fizessem somente o trabalho de captura nos casos em que não houver profissionais produtores do mel disponíveis para fazer o trabalho. Na situação em questão, as guarnições fariam somente a captura, ficando os apicultores responsáveis por fazer a retirada das caixas com a colmeia já instalada e distribuí-las na região. Há que se considerar que as abelhas são insetos que traz inúmeros benefícios ao homem, tanto que há proteção legal quanto à preservação destes seres, não podendo serem exterminados, exceto em situações muito específicas e emergenciais. Assim, as abelhas produzem além do mel, o própolis, a geleia real, o pólen, a cera, tendo cada um destes produtos muitas aplicações. Além disto, as abelhas fazem um trabalho relevantíssimo na natureza que é a polinização. Ao coletarem o néctar, levam consigo uma parte do pólen, que adere ao seu corpo, transportando-o para outras flores, permitindo-lhes a polinização e a fertilização, o que resulta em frutos de melhor qualidade e com maior número de sementes. Várias espécies importantes de nossas matas (castanha do Brasil, guaraná, açaí, cupuaçu, sapucaia, mogno, dentre outras centenas de espécies) dependem da polinização para produzir os seus frutos. Outros cultivares como café, caju, maracujá, tomate e morango, beneficiam-se da visita dos polinizadores para uma safra de maior qualidade. Como os militares receberam uma instrução inicial, nos atendimentos das primeiras ocorrências de captura, os apicultores acompanharão o trabalho dos bombeiros a fim de dar um suporte e se fazer com que o conhecimento seja colocado em prática. Do ponto de vista ambiental, o trabalho dos instrutores produtores de mel é bastante interessante porque eles não concentram suas caixas de abelhas num local específico, espalhando-as por fazendas e demais propriedades rurais de toda a região, permitindo que as abelhas capturadas façam a polinização em locais diversos. Por fim, a Companhia elaborará um fluxograma para ser repassado às guarnições em ocorrências envolvendo abelhas, atendendo o que dispõe o protocolo institucional e observando o que prevê a legislação ambiental.

