Destaques 26/06/2020 05:32 Assessoria de Imprensa Câmara de AF convoca prefeito e secretários para prestar esclarecimento de recursos no combate ao COVID-19 Foto: Assessoria A Comissão de Assuntos Relevantes de Fiscalização dos Recursos Relativos ao Covid-19 (CAR/COVID-19) criada pela Câmara Municipal na semana passada se reuniu no dia 19, sexta-feira, no plenário da Câmara Municipal, com a finalidade de iniciar os trabalhos visando fiscalizar o recebimento e aplicação de todos os recursos relativos ao combate a pandemia do novo coronavírus. Como pauta da primeira reunião, a comissão definiu como objetivos específicos o levantamento situacional mensal dos recursos enviados ao município para prevenção e combate à pandemia da Covid-19, independente da fonte, considerando o período cronológico desde o início da pandemia, a fiscalização da aplicação de tais recursos, o acompanhamento e registro dos contratos, processos administrativos para compra e processo de despesas públicas. Na próxima reunião será deliberado sobre o convite de instituições para participarem de reuniões da comissão. Também foi definido que os trabalhos serão relatados nas sessões ordinárias da Câmara Municipal, toda terça-feira, através do relator e pelos membros. Todos os relatórios preliminares produzidos serão encaminhados para os vereadores, imprensa, entidades e instituições representativas. A população também poderá acompanhar os trabalhos da Comissão de Assuntos Relevantes de Fiscalização dos Recursos Relativos ao Covid-19 acessando o site oficial da Câmara Municipal (www.altafloresta.mt.leg.br), basta clicar no menu CAR/COVID-19 no lado direito superior da tela do computador. Convocados Para a reunião desta sexta-feira (26), às 8h, na Câmara Municipal, foram convocados o prefeito Asiel Bezerra e os secretários de Saúde, Assistência Social, Finanças e Secretaria Executiva. O objetivo será apresentação da comissão e debate sobre a aplicação dos recursos analisados pela comissão. A CAR/COVID-19 é instituída pela Resolução 201/2020 e composta através da Portaria 045/2020 pelos vereadores Elisa Gomes Machado (presidente), Aparecida Scatambuli Sicuto (vice-presidente), Mequiel Zacarias Ferreira (relator), e Charles Miranda Medeiros e Luiz Carlos de Queiroz (membros). As reuniões, nessa primeira etapa de trabalho, serão semanais, sendo todas as sextas-feiras, às 8h.

