Destaques 26/06/2020 05:55 Poder360 64% deixaram de pagar alguma conta no último mês por causa da pandemia 69% dos entrevistados do Nordeste disseram que deixaram de pagar alguma conta no último mês por causa da crise. É o maior percentual verificado nas regiões Marcos Santos/USP Imagens Pesquisa DataPoder360 mostra que 64% dos brasileiros deixaram de pagar alguma conta no último mês por causa da pandemia de covid-19. Outros 33% mantiveram os débitos em dia e 3% não souberam ou não responderam. O percentual variou dentro da margem de erro (2 pontos percentuais) em relação ao último levantamento, quando 65% disseram ter deixado de quitar alguma dívida. O Nordeste é a região com mais inadimplentes (69%). O percentual é ainda maior entre os entrevistados que: têm de 45 a 59 anos – 70%;

cursaram apenas o ensino fundamental – 73%; Leia os dados estratificados no infográfico abaixo: O DataPoder360 também perguntou aos entrevistados se eles tiveram a fonte de renda prejudicada. No total, 65% disseram que sim. O número caiu 7 pontos percentuais (72% para 65%) desde a 1ª vez que esse dado foi levantado pela divisão de pesquisas do Poder360, há 2 meses (27 a 29.abr). Mesmo com medidas de isolamento decretadas por Estados e municípios, 36% saíram de casa para trabalhar nas últimas duas semanas. O percentual se mantém estável desde o início de maio. Eis os dados: A pesquisa foi realizada de 22 a 24 de junho de 2020 pelo DataPoder360, divisão de estudos estatísticos do Poder360, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 549 municípios, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Saiba mais sobre a metodologia lendo este texto.

