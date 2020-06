COVID-19: Fiscalização de Nova Monte Verde com apoio da Polícia Militar põe fim em festa

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Monte Verde vem se empenhando no combate à disseminação do novo coronavírus no município, entre as ações realizadas, está a de acompanhamento de denúncias de aglomeração de pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Monte Verde vem se empenhando no combate à disseminação do novo coronavírus no município, entre as ações realizadas, está a de acompanhamento de denúncias de aglomeração de pessoas.



Na noite de quinta-feira (25) o serviço de denúncia realizada pela população à Fiscalização Municipal, culminou com o dispersão de pessoas que participavam de uma comemoração em uma chácara.



A ação foi realizada com apoio da Polícia Militar, cerca de 30 pessoas estavam no local e foram orientadas a retornar para suas residências, ao proprietário da residência foi também orientado a não realizar confraternizações passível de sanções em casos de reincidência.



As denúncias de aglomeração podem ser realizadas via 190 da Polícia Militar ou através do (66) 98412-1247 da fiscalização.