Destaques 27/06/2020 08:24 Notícia Exata Alta Floresta: 26 profissionais estão afastados do Hospital Regional Foto: Arquivo Nativa News Ao menos 26 profissionais que atuam no Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta estão afastados de suas funções devido a suspeitas de COVID-19, entre eles um médico. Informações são de que o afastamento se dá por suspeita de COVID ou por terem mantido contato com pessoas que testaram positivo. Adotando protocolos, a direção do Hospital Regional decidiu afasta-los. Diante do quadro, o Hospital Regional tem encontrado dificuldades em contratar profissionais para substituir os que cumprem isolamento, inclusive para a ala destinada a tratamento de pacientes positivos ou com suspeita de coronavírus. Com informações de Abraão Lincoln/Rádio Progresso

