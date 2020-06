Destaques 29/06/2020 05:19 Paranaíta: PM impede furto a banco e prende suspeito incendiando carro para fugir Os policiais foram até a agência bancária e flagraram o suspeito que atiraram contra os policiais. Foto por: PMMT Neste domingo (28.06), policiais militares frustraram uma tentativa de furto a uma agência bancária, em Paranaíta. Um homem (29 anos) foi preso após ser pego ateando fogo em um carro para fugir do cerco policial na região. Por volta das 4h da manhã, a Polícia Militar recebeu informações de que havia soado um ruído estranho em uma agência bancária da cidade. De imediato, os policiais foram até o local e se depararam com os suspeitos que atiraram contra a equipe policial. Houve confronto entre os suspeitos e os policiais, durante a troca de tiros, a equipe da PM pediu apoio de militares do município de Alta Floresta para cercar a região e deter os suspeitos. A polícia constatou que os suspeitos estavam municiados de armas de fogo calibre 7,62 quando atiraram contra os militares. Durante diligência policial, um dos suspeitos foi surpreendido pela PM ateando fogo em um carro para fugir do cerco dos policiais. Ao ser flagrado pela polícia incendiando o carro para fugir, o suspeito atirou contra a equipe policial que reagiu e atirou na perna do suspeito para imobilizá-lo. Os policiais prenderam o homem e encaminharam ele ao hospital.

