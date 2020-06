IFMT abre 34 vagas em seletivo para Professor Substituto

Começam nesta segunda-feira, 29, as inscrições de processo seletivo para professor substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT). O certame abre 34 vagas imediatas, sendo distribuídas nos Campi Alta Floresta, Barra do Garças, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva e Bela Vista, Diamantino, Juína, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Avançado Sinop, São Vicente, Sorriso e Várzea Grande.

O processo seletivo do IFMT é regulado pelo Edital Nº 060/2020. O candidato aprovado perceberá remuneração equivalente ao Vencimento Básico do cargo de professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e a Retribuição por Titulação – RT, equivalente à Classe D I – Nível l correspondente à tabela constante na Lei nº 12.772/2012 à época de sua contratação. Confira a distribuição das vagas por Campi e Área:

Campus Alta Floresta: Sociologia (01), História (01), Matemática (02) e Filosofia (01);

Campus Barra do Garças: Matemática (01);

Campus Campo Novo do Parecis: Linguagens (01) e Administração (01);

Campus Confresa: História (01);

Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva: Física (01), Língua Inglesa (01) e Artes (01);

Campus Cuiabá – Bela Vista: Engenharia Civil (01);

Campus Avançado Diamantino: Agronomia/Agricultura (01); Português/Espanhol (01) e Matemática (01);

Campus Juína: Informática (01) e Engenharia Ambiental (01);

Campus Avançado Lucas do Rio Verde: História (01);

Campus Primavera do Leste: Português/Espanhol (01), Português/Literatura (01) e Engenharia Mecânica (01);

Campus Pontes e Lacerda: Engenharia da Computação (01) e Engenharia Sanitária ou Engenharia Ambiental (01);

Campus Rondonópolis: História (01) e Linguagens (01);

Campus Avançado Sinop: Engenharia de Controle e Automação (01);

Campus São Vicente: Topografia (01), Filosofia (01) e Português/Inglês (01);

Campus Sorriso: Matemática (01) e Linguagens (01);

Campus Várzea Grande: Engenharia Civil (01) e Educação Física (01).

Inscrições devem ser efetivadas através do http://selecao.ifmt.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=5556, com prazo estabelecido para o período 29 de junho de 2020 a 16 de julho 2020. É condição obrigatória para a participação neste processo seletivo o envio para o e-mail da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do campus o qual concorre a vaga, até às 16 h do dia anterior a data da entrevista, cópias digitalizadas dos Títulos Acadêmicos e comprovantes de Experiência Docente. Devido a situação da Pandemia de COVID-19, do isolamento social e da suspensão das atividades presenciais no âmbito deste Instituto, todas as fases desse certame ocorrerão excepcionalmente e exclusivamente de forma remota. A avaliação será constituída por prova de avaliação de Títulos Acadêmicos, Experiência Docente, e Apresentação e Entrevista. O processo seletivo IFMT simplificado terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação da homologação dos resultados no Diário Oficial da União, sem possibilidade de prorrogação. (EDITAL)