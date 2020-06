Destaques 29/06/2020 17:04 Decreto altera o horário do toque de recolher em Nova Monte Verde Com base em uma deliberação do Comitê de Enfrentamento da Covid 19, a prefeita de Nova Monte Verde, Beatriz de Fátima Sueck Lemes, decretou que a partir da última sexta-feira, 26 de junho de 2020, o toque de recolher passa a ser das 22 horas às 05 horas da manhã seguinte. Até então, a determinação para que as pessoas não saíssem às ruas iniciava às 00 horas, com término às 05 horas. Publicado na quinta-feira, 25 de junho, no Portal da Prefeitura, o Decreto nº 87/2020 altera somente o toque de recolher para o horário das 22h às 5h no perímetro urbano, enquanto perdurar o risco de contágio da COVID -19, observando as deliberações da Secretaria Municipal de Saúde. O documento assinado pela prefeita, ainda estabelece que estão vedados os funcionamentos de parques públicos e privados; casas de shows, boates e congêneres; festas; academias; ginásios esportivos e campos de futebol; missas, cultos e celebrações religiosas; entre outros eventos e atividades que demandem aglomeração ou reunião de pessoas. O decreto mantém autorização de funcionamento dos comércios em geral no Município de Nova Monte Verde, bem como industrias e prestadores de serviço, desde que adotem os procedimentos especificados pela Organização Mundial de Saúde, sem prejuízo dos já preconizadas pelos órgãos estaduais e federais de Saúde. Os estabelecimentos ficam obrigados a promover controle de acesso de clientes, de modo a garantir a ocupação máxima de 1 (uma) pessoa por metro quadrado, observada a área efetivamente destinada ao atendimento, o somatório de clientes e funcionários do estabelecimento e o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas.

