COVID 19 - Após ser removido de UTI, empresário altaflorestense morre em Sinop

O empresário e presidente do Rotary Alta Floresta Centro, Suzenir Fernando, acabou perdendo a luta para essa que é uma das maiores doenças dos últimos tempos, o novo corona vírus. Ele se junta aos milhares de brasileiros que não resistiram ao vírus e acabou falecendo hoje em Sinop. Através de uma grande mobilização de familiares, amigos e companheiros rotarianos, que conseguiram uma vaga em uma UTI em Sinop, Fernando, como era carinhosamente chamado por todos, deixou o município de Alta Floresta na manhã do último domingo (28) numa UTI Aérea na manhã do último domingo (28). Familiares, amigos e Cl Rotarianos estiveram presentes ao embarque do empresário e com faixas, aguardavam a volta do mesmo. A notícia do falecimento acabou pegando todos de surpresa, pois a esperança de restabelecimento do mesmo era muito grande. O corpo de Fernando será translado para Alta Floresta e será sepultado sem o último adeus dos familiares e amigos, conforme protocolo do Ministério da Saúde.

