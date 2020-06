Destaques 30/06/2020 05:42 G1MT Jovem de Alta Floresta que morreu de Covid-19 em Cuiabá a esperar ambulância fez posts pedindo para as pessoas se prevenirem William Neder Odhene Junior, de 23 anos, postou foto no Instagram — Foto: Arquivo Pessoal O jovem William Neder Odhene Junior, de 23 anos, que morreu vítima da Covid-19 nesse domingo (28) no apartamento da mãe, no Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá, utilizava as redes sociais para pedir que as pessoas se prevenissem contra o coronavírus. No Instagram, William postou uma foto dele, de máscara, pedindo para as pessoas "se prevenirem sempre" contra o coronavírus. A imagem foi publicada em maio, quando pandemia ainda não estava em estágio tão avançado quanto em junho, no estado. William morava em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, e estava em Cuiabá para visitar a mãe. Passou mal e chegou a ficar internado por alguns dias, mas recentemente teve alta e foi para a casa. A imagem foi publicada em maio, quando pandemia ainda não estava em estágio tão avançado quanto em junho, no estado. William morava em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, e estava em Cuiabá para visitar a mãe. Passou mal e chegou a ficar internado por alguns dias, mas recentemente teve alta e foi para a casa. Jovem de 23 anos diagnosticado com coronavírus (Covid-19) morreu nesse domingo (28) depois que passou mal em um apartamento no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá — Foto: Arquivo pessoal Na manhã de domingo ele passou mal novamente. Os vizinhos ouviram o grito da mãe e chamaram a polícia acreditando que era um caso de violência doméstica. Quando os policiais chegaram, verificaram que o jovem estava desmaiado Por não poderem atender sendo um caso de Covid-19, a PM chamou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, a ambulância chegou depois de 50 minutos. O rapaz não resistiu e morreu. A mãe ainda foi até um hospital particular e pediu para que buscassem o filho, porém, a unidade afirmou que não poderia e que alguém teria que trazer o rapaz até o hospital. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) ainda não se posicionou sobre a demora no atendimento pelo Samu. A mãe e o padrasto do jovem fará exames nesta segunda-feira (29) para verificar se estão com Covid-19.

