Destaques 30/06/2020 06:25 Andhressa Barboza - RDNews Hotéis de ecoturismo criam pacotes que podem ser usados até fim 2021 em MT Foto: Reprodução O ecoturismo proporciona a experiência de se hospedar em um local e ter contato com a natureza e é um dos principais atrativos para turistas estrangeiros que vem para o estado que possui diversidade ecológica para quem quer conhecer a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Apesar das restrições e baixa na procura devido à pandemia da Covid-19, alguns hotéis tem criado alternativas para atrair turistas. O Cristalino Lodge, considerado um “santuário amazônico”, fica em uma Reserva Particular em Alta Floresta, além do turismo sustentável, recebe estudantes de todo o mundo de universidades que desenvolvem pesquisas sobre a fauna e flora da região. Para manter as atividades, o Cristalino oferece desconto de 20% até o final de junho, ao reservar 3 noites de hospedagem, que poderão ser utilizadas até o final de 2021. As diárias são a R$ 1.400 por pessoa, em acomodação dupla. Inclui hospedagem, traslados entre o Aeroporto de Alta Floresta e o hotel, 3 refeições por dia, bebidas não alcoólicas, passeios com guias e visita à reserva natural do Cristalino. São somente 32 vouchers e não há taxa de remarcação. Mas não é possível marcar para o Natal 2020, Ano Novo 2020/21 e Carnaval 2021. Segundo assessoria, a aposta do empreendimento é que “a pandemia vai passar, e nada melhor do que visitar lugares incríveis perto da natureza quando tudo isso acontecer; ainda mais sabendo que a sua ação está contribuindo com um destino”. A cada hospede recebido, o Cristalino vai doar uma cesta básica para famílias carentes. Pacotes promocionais Já o Hotel Mato Grosso Águas Quentes, em Santo Antônio do Leverger (30 km de Cuiabá), está oferecendo pacotes de day use a partir de R$ 125 por pessoa. Os casais que querem passar o final de semana podem usufruir do pacote completo, com refeições, passeio de barco, trilha na mata e piscinas por R$ 402. A promoção é válida de sexta a domingo nos meses de junho e julho de 2020, conforme a disponibilidade. O day use tem início às 9h e termino às 17h, todos os dias da semana e não é preciso fazer reserva. A procura pela hospedagem no Pantanal diminuiu, mas ainda continua alta. Tanto que o Hotel Sesc Porto Cercado já esgotou os pacotes para os feriados até novembro, devido limite diário de pessoas reduzido com a pandemia. O hotel fica no Pantanal de Poconé e de Barão de Melgaço, às margens do rio Cuiabá, a 145 km de Cuiabá. Trata de um projeto socioambiental da Estância Ecológica Sesc Pantanal. As diárias são a partir de R$ 480 por pessoa.

