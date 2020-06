Destaques 30/06/2020 12:16 Conexão Solidária entrega mais de 750 kg de alimentos, 200 máscaras e 30 litros de álcool em gel a famílias de baixa renda em Alta Floresta Foto por: Divulgação A campanha Conexão Solidária, organizada pela Associação Mato-grossense dos Defensores Públicos (Amdep), entregou mais de 750 quilos de alimentos e materiais de limpeza, 200 máscaras e 30 litros de álcool em gel a 30 famílias de baixa renda em Alta Floresta (791 km de Cuiabá). A ação contou com a participação dos defensores públicos Felipe Takayassu, Leticia Gibbon e Paulo Marquezini, além dos assessores Lucas Mancini e Priscila dos Prazeres. As famílias também receberam atendimento jurídico integral e gratuito da Defensoria Pública. “Muitas das famílias perderam a única fonte de renda em razão da pandemia e estão sobrevivendo de doações. A campanha possibilitou ajudá-los com alimentos e materiais de higiene. Mas uma das coisas que mais chamou a atenção foi verificar que em muitos lares existia alguma demanda jurídica a ser atendida pela Defensoria”, ressaltou a defensora pública Leticia Gibbon, que atua na comarca de Alta Floresta. As famílias beneficiadas foram identificadas e triadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. “Então, organizamos e realizamos a entrega dos itens às famílias, levando também educação em direitos, atendimento jurídico preliminar, instrução de acesso à instituição pelos canais virtuais e orientações de prevenção e combate à Covid-19”, relatou. “Assim, nossa visita permitiu que, como o próprio nome da campanha indica, pudéssemos nos conectar a esses assistidos e orientá-los sobre o acesso aos nossos serviços”, frisou a defensora. Parcerias – A ação contou com o apoio do Serviço Social do Comércio (Sesc), que doou 200 máscaras, e do campus do IFMT de Alta Floresta, que entregou 60 frascos de 500 ml de álcool em gel 70% no dia 10 de junho, totalizando 30 litros. Solidariedade – Promovido pela Amdep, que organizou, divulgou, arrecadou e doou fundos para sua realização, o projeto Conexão Solidária mobilizou parceiros, sensibilizou a comunidade e difundiu a solidariedade em veículos de comunicação locais. “Nesse período de pandemia, estamos estudando o projeto de interiorização. Já estamos com planejamento para prosseguir com a campanha”, afirmou o defensor público João Paulo Dias, presidente da Amdep, adiantando que o projeto também deve beneficiar, em breve, as famílias carentes de Juína e Tangará da Serra. Em Cuiabá e Várzea Grande, o projeto já realizou 15 visitas a mais de dez bairros carentes, distribuindo 200 marmitas, 100 cestas básicas, 100 kits de lanches para crianças e 50 kits de limpeza, além de roupas, calçados e medicamentos, diminuindo os impactos sociais por conta do distanciamento social imposta pela pandemia de Covid-19. Como participar – As doações em dinheiro podem ser depositadas na conta da Amdep. Já a entrega de alimentos e materiais de higiene e limpeza pode ser agendada diretamente com a Amdep por e-mail ou telefone. Conta: Banco do Brasil

Agência 2128-8

Conta Poupança 26.439-3 variação 51

CNPJ 03.762.674/0001-11 (Amdep)

Veja também sobre Conexão Solidária baixa renda alimentos máscaras álcool em gel Alta Floresta Mato Grosso Defensores Públicos Amdep Voltar + Destaques