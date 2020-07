Destaques 30/06/2020 17:06 Coronavírus: Prefeitura de Nova Monte Verde reforça orientações em comércios sobre as medidas de prevenção Foto: Divulgação Nesta terça-feira (30) a prefeitura iniciou com os servidores da educação, o trabalho de fiscalização e orientação no comercio local sobre as ações e medidas não farmacológicas de prevenção ao novo coronavírus em Nova Monte Verde. Após uma capacitação, os servidores foram as ruas passando em todos os estabelecimentos comerciais, reforçando as medidas que devem tomadas no cotidiano, como não permitir a entrada de pessoas que não esteja usando a máscara facial, manter álcool a 70% na porta para a devida higienização, manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas, assim evitando aglomerações. Além de medidas para com os clientes, os comerciantes também estão sendo orientados para com os cuidados com os funcionários. Todas as medidas orientadas pela Organização Mundial da Saúde devem ser seguidas, assim como as orientações editadas em decreto municipal.

