Destaques 01/07/2020 04:46 PROCON de Alta Floresta tem atendimento presencial mediante agendamento Foto: Divulgação O Coordenador Executivo do Procon – Alta Floresta Celço Ferreira dos Santos informa toda população que o atendimento presencial está ocorrendo na sede do órgão de defesa do consumidor, mediante agendamento prévio tanto para o registro de reclamações, como para os demais serviços. Visando evitar a propagação do coronavírus, o agendamento será realizado pelos telefones (66) 3903-1036 ou (66) 3903-1040, das 07h00min às 13h00min. Para acessar a unidade, servidores e consumidores devem utilizar máscara de proteção facial, que tem uso obrigatório no Município enquanto durar a pandemia. O Procon também está disponibilizando álcool em gel para higienização das mãos na entrada do prédio e solicitando aos consumidores que evitem levar acompanhantes e respeitem o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas, para evitar aglomeração. A sede do Procon – Alta Floresta, localizada na Avenida Ariosto da Riva Neto, n.º 3.113, no Centro, horário de atendimento das 07h00min às 13h00min, sem fechar ao meio dia. Confira abaixo como está sendo o atendimento na sede do Procon Municipal: 1- Atendimento (registros de reclamações pelos consumidores e consultas às respostas dos fornecedores): realizado mediante prévio agendamento pelos telefones (66) 3903-1036 ou (66) 3903-1040. 2 – Gestão de Processos e Documentos (protocolo de documentos por consumidores e fornecedores e vistas aos autos dos processos): atendimento por ordem de chegada. Para esse tipo de atendimento, não será necessário agendamento por telefone. 3 – Conciliação e Turma Recursal (audiências de conciliação e vistas de processo por advogados): as audiências de conciliação estão temporariamente suspensas. O atendimento a advogados para vistas a processos e protocolização de recursos na Turma Recursal será realizado mediante agendamento por telefone (66) 3903-1036 ou (66) 3903-1040 das 07h00min às 13h00min Acesse Consumidor Os consumidores também podem registrar reclamações online, pelo site www.consumidor.gov.br, no qual estão cadastradas as principais redes de serviços de Mato Grosso, como as concessionárias de energia elétrica, empresas de telefonia, bancos, grandes redes varejistas, entre outros. Pela plataforma, o consumidor registra a reclamação pela internet, sem precisar sair de casa. Além disso, a ferramenta funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana.

